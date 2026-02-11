Pokémon Pokopia Vorschau: Animal Crossing-ähnlich mit weniger Ausfallzeit

HQ

Wenn Nintendo beginnt, seine Komfortzone zu verlassen, weiß man, dass alles passieren kann. Pokémon ist seit langem eine Serie, die trotz einiger interessanter Ableger Schwierigkeiten hat, aus ihren eingerahmten Mustern auszubrechen und neue Wege zu finden, Spielfreude zu vermitteln. In letzter Zeit scheint Nintendo jedoch erkannt zu haben, was für ein Schatz sie besitzen, und dass sie ihre weltberühmten Taschenmonster nutzen können, um Spielerlebnisse zu schaffen, die nicht nur von "Gotta catch 'em all" handeln, sondern so viel mehr sein können. Pokémon Pokopia ist das neueste Beispiel für diesen sich wandelnden Trend, bei dem Nintendo sich vom gemütlichen, kreativen Setup von Animal Crossing inspirieren lässt, um ein Spiel zu liefern, das darauf abzielt, angenehme Umgebungen für dich und deine Pokémon-Freunde zu schaffen.

Das Erste, was passiert, wenn meine zwei Stunden in Pokopia beginnen, ist, dass ich in einer Höhle aufwache. Ich stelle sofort fest, dass ich nicht allein bin, sondern von einer Person namens Professor Tangrowth begleitet werde, einem Pokémon, das mir sagt, dass alle Lebewesen, sowohl Menschen als auch Pokémon, aus der Welt verschwunden sind und dass er der Einzige ist, der noch übrig ist. Meine plötzliche Anwesenheit, so wird mir gesagt, sei daher etwas völlig Einzigartiges. Noch seltsamer ist, dass ich trotz meines menschlichen Aussehens auch ein Pokémon bin, genauer gesagt ein gestaltwandelndes Ditto, das die Form meines alten Trainers angenommen hat. Der relativ einfache Charaktereditor, der mein Aussehen bestimmt, ist vielleicht nicht der fortschrittlichste, und mein Charakter fühlt sich daher nicht ganz so persönlich an wie zum Beispiel in Animal Crossing, aber das könnte sich ändern, wenn Pokopia in ein paar Wochen erscheint.

Nach unserer Vorstellung wird mir die offene Spielwelt gezeigt, die der Schauplatz meines Aufenthalts in Pokopia sein wird, einem düsteren Ort, voller Unkraut und trostloser Umgebung. Plötzlich jedoch begegne ich einem neuen Tier, einem Bulbasaurier, der im hohen Gras lauert. Noch ein Pokémon! Jetzt sind wir zu dritt! Neben der Gewissheit, dass die Welt vielleicht nicht so lebensleer ist, wie wir zunächst dachten, bringt mir mein neuer Freund auch bei, wie man in einem Augenblick neues Gras wachsen lässt – eine von vielen wichtigen Fähigkeiten, die entscheidend sein werden, um die trostlose Umgebung zu einem besseren Ort zu machen. Mit meiner neu gewonnenen Fähigkeit kann ich heimeligere, grasbewachsene Flächen schaffen, die bald neue Freunde für unsere wachsende Gruppe von Taschenmonstern anziehen werden.

Da ich ein Ditto bin, macht mich meine Gestaltwandlungsfähigkeit sehr empfänglich dafür, neue Fähigkeiten zu erlernen, und je mehr Pokémon verschiedener Typen ich treffe, desto mehr Kräfte sammle ich an. Zum Beispiel bringt mir ein Squirtle bei, wie man Wasser sprüht, während mir ein Hitmonchan zeigt, wie man Steine zerdrückt, und ein Scyther mir das Holzhacken beibringt. Neue Pflanzen zu pflanzen und unschöne Steinhaufen zu entfernen, macht die Welt nicht nur viel angenehmer, sondern sammle dabei auch viele Informationen darüber, welche Umgebungen neue Pokémon-Arten anziehen. Zum Beispiel reicht eine Gruppe von vier Grasbüscheln an einem Baum aus, um einen Tauben anzulocken, während eine schnelle Umgestaltung des Strandes nach kurzer Zeit einen Slowpoke mitbringt.

Als neue Pokémon zu unserer wachsenden Oase stoßen, beginnen die bestehenden Bewohner, mich um verschiedene Dienstleistungen im Austausch für neue Fähigkeiten oder Baumaterialien zu bitten. Das Design von Innenräumen und verschiedenen Objekten ist ebenfalls ein wichtiger Teil von Pokopia, ähnlich wie in Animal Crossing. Das bedeutet, dass ich ständig auf verschiedene Nebenquests geschickt werde, um weitere Gadgets zu bauen oder neue Gegenstände zu sammeln, was das Erkunden zu einem natürlichen Teil des Erlebnisses macht. Eine Aufgabe führt mich in einen neuen Teil der Welt, wo ich neue Pokémon finde, was eine neue Mission aktiviert, und so geht es weiter. Während meiner Zeit mit dem Spiel habe ich nie einen Mangel an Aktivitäten erlebt; es fühlte sich immer so an, als hätte ich zwei oder drei Projekte gleichzeitig laufen.

Nach etwas mehr als 90 Minuten Spielzeit ist es Zeit, den Mehrspielermodus auszuprobieren. Zusammen mit einem dänischen Journalisten und zwei norwegischen Influencern werde ich auf eine neue Insel gebracht, wo unsere gemeinsame Mission darin besteht, ein zerstörtes altes Pokémon-Zentrum wiederaufzubauen. Uns wurde mitgeteilt, dass viele Materialien und zwei bestimmte Arten von Taschenmonstern erforderlich sind, um dies möglich zu machen. Jemand mit guter Muskelkraft und jemand anderes mit Feuerspeien, und meines Wissens funktioniert der Bau größerer Strukturen genau so. Als Spieler präsentiere ich einen Plan und muss die Arbeit unter meinen rekrutierten Bewohnern koordinieren. Schon bald gelingt es uns, einen Glumander und einen Machop aufzuspüren, die unsere gesammelten Materialien gut genutzt haben, und schon im Nu haben wir unser erstes Gebäude errichtet. Es ist eine unterhaltsame Möglichkeit, Pokopia gemeinsam zu erleben, da es sich anfühlt, als hätten wir eine gute Gelegenheit, den Aufbau unserer wachsenden Community so zu koordinieren, dass sie ein wenig daran erinnert, wie es zum Beispiel in Minecraft funktionieren könnte. Wir erfahren auch, dass Pokopia Cloud-Gaming so weit ermöglicht, dass die Person, die der "Besitzer" der aktuellen Welt ist, nicht online sein muss, damit andere Spieler einsteigen und spielen können. Das erinnert mich daran, wie es mit einem gemeinsamen Minecraft-Server funktioniert, bei dem das Projekt allen gehört und nicht nur einem Host-Spieler.

Optisch war das, was ich von Pokopia gesehen habe, wirklich gemütlich, und Nintendo nutzt erneut seine Gewohnheit, schöne und farbenfrohe Spielerlebnisse mit begrenzter Hardware zu schaffen. Als Mensch zu spielen ist auch eine spaßige kreative Entscheidung, besonders wenn es darum geht, die vielen verfügbaren Kräfte des Spiels zu nutzen. Zu sehen, wie sich meine Arme in Scyther-Krallen verwandeln, um einen Baum zu spalten, oder wie ich mich komplett in eine ultra-niedliche Version eines Dragoniten verwandeln und zur benachbarten Insel gleiten kann, trägt dazu bei, eine spielerische Ästhetik zu schaffen, die meine Neugier darauf weckt, was mein Ditto als Nächstes lernen wird. Auch die Musik ist wirklich angenehm.

Was ich aus Pokopia mitnehme, ist ein Erlebnis, das sehr an Animal Crossing erinnert, aber in einem etwas schnelleren Tempo und mit weniger Leerlauf. Es scheint immer etwas zu tun zu geben, und das Spiel hat einen riesigen Gemütlichkeitsfaktor, der meiner Meinung nach zu langen Sitzungen unter einer warmen Decke in der Winterdunkelheit, beim Reisen oder wirklich jederzeit führt, wenn man Pokémon auf eine neue und kreative Weise erleben möchte. Ich freue mich darauf, mehr zu erfahren, wenn Pokémon Pokopia am 5. März erscheint.