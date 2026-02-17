Pokémon Pokopia setzt hohe Ziele, während Omega Force sein bisher größtes Entwicklerteam zusammenstellt

HQ

Viele waren überrascht, als Nintendo letzten Herbst Pokémon Pokopia ankündigte, ein Animal Crossing-ähnliches Spiel mit ihren geliebten Taschenmonstern. Es sieht so aus, als würde es eine völlig andere Variante des klassischen Sammelns bieten und uns ermöglichen, eine gemütliche Welt für uns, unsere Freunde und unsere Pokémon zu erschaffen.

Allerdings sind es nicht Nintendo und Game Freak selbst, die das Spiel hauptsächlich entwickeln, sondern Koei Tecmos Omega Force Studio, und in einem Interview mit Famitsu sagt Regisseur Takuto Edagawa, dass die Messlatte höher gelegt wurde, als wir dachten, da es das größte Entwicklerteam ist, das je daran gearbeitet hat (übersetzt mit Bing):

"Ich kann dir keine genaue Anzahl von Personen nennen, aber das ist die größte Anzahl von Personen, die bisher an einem von ω-Force (Omega Force) entwickelten Titel beteiligt waren."

Im selben Interview erklärt auch der leitende Regisseur Shigeru Omori die etwas unkonventionelle Entscheidung, Ditto zur Hauptfigur zu machen:

"Wir haben von Anfang an beschlossen, dass Ditto die Hauptfigur sein soll. Pokémon sind nicht besonders gut im Umgang mit Werkzeugen, also dachten wir, Ditto, der sich in einen Menschen verwandeln kann, wäre perfekt. Außerdem kann Ditto viele Moves gebrauchen."

Jetzt wissen wir es. Wir durften tatsächlich vor drei Wochen Pokémon Pokopia spielen, und hier könnt ihr unsere Eindrücke lesen. Das Spiel wird am 5. März exklusiv für die Switch 2 veröffentlicht.