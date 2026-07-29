Pokémon Pokopia führt uns mit seinem ersten DLC, Bubbly Basin, auf die Wellen

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Der Erfolg des Lebenssimulationsspiels Pokémon Pokopia war eine der größten Überraschungen der ersten Hälfte des Jahres 2026, da der von Koei Tecmo entwickelte Titel alle Erwartungen übertraf, die sowohl das Studio als auch die Pokémon-Firma für diesen Simulator hätten haben können, in dem Ditto, das Nachahmer-Pokémon, eine Welt neu aufbauen muss, in der Pokémon nach dem Verschwinden der Menschen leben können.

Pokémon Pokopia hat kleine, zeitlich begrenzte Events mit kleinen Verbesserungen oder Extras im Hauptspiel enthalten, aber am 5. August wird es mit dem Aquatic-Update erheblich erweitert.

Diese Inhaltserweiterung ermöglicht es dir, Meeresbiome dank der Tauchfähigkeit, die Ditto von Manaphy lernen kann, zu erkunden. Du kannst auch ein Sommerhaus unter Wasser bauen und ein Verkehrsnetz haben, um deine Freunde dorthin zu bringen. Das Unterwasser-Update ist für alle Spieler kostenlos, aber es gibt noch mehr...

Der bezahlte Inhalt in Teil 1 des Expansion Pass führt uns in das neue Viertel Bubbly Basin, wo Poplio uns herumführt und uns beauftragt, Licht und Farbe in die Gegend zurückzubringen. Natürlich bedeutet das, dass es viele neue Pokémon geben wird, wobei Wasser-Pokémon im Mittelpunkt stehen. Es gibt außerdem eine neue Erkundungszone in den Ozeangräben, in der du die Biolumineszenz der Korallen nutzen musst, um die tiefsten Tiefen zu erreichen.

Neben Bubbly Basin hat The Pokémon Company auch bestätigt, dass Teil 2 des Pokémon Pokopia Expansion Pass Ende 2026 erscheinen wird und sich auf Zubehör konzentrieren wird. Ein Teil 3, der ein weiteres brandneues Viertel zeigt, wird irgendwann im Jahr 2027 erscheinen. Es gibt jetzt sicherlich noch viele weitere Gründe, Pokémon Pokopia zu genießen. Wirst du diesen neuen Content ausprobieren?