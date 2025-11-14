Pokémon Pokopia enthüllt neue Pokémon-Varianten im erweiterten Trailer

HQ

Pokémon Pokopia ist nur noch wenige Monate entfernt und wird voraussichtlich am 5. März 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen, und vor kurzem hat The Pokémon Company einen ausführlichen Übersichtstrailer veröffentlicht, der uns einen Blick auf die Spielwelt, die Mechaniken und - am interessantesten - neue Pokémon-Varianten gewährt.

Am Ende des Trailers, den ihr unten sehen könnt, haben wir einen Blick auf ein düsteres, blass aussehendes Pikachu geworfen, das als Peakychu bekannt ist, sowie auf einen Schnorchel, der so verschlafen war, dass er mit Moos bedeckt war. Diese Variante ist als Mosslax bekannt, und er wird von Professor Tangrowth sowie Smearguru unterstützt, Varianten von Tangrowth bzw. Smeargle.

Wir sind uns nicht sicher, ob es sich bei diesen Varianten um einzelne Pokémon handelt, die für das Spiel entwickelt wurden, oder ob sie es in zukünftige Erscheinungen schaffen werden, aber im Moment besteht ihr Hauptziel darin, dir dabei zu helfen, dein eigenes Pokémon-Paradies in Pokopia zu erschaffen.