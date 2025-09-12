Pokémon nimmt sich mit Pokopia eine Scheibe von Animal Crossing

Wir haben darauf gewartet, dass Nintendo ein neues Animal Crossing -Spiel enthüllt, das für Nintendo Switch 2 entwickelt wurde, aber bisher gab es keine Anzeichen dafür, dass dies Realität wird. Stattdessen müssen wir uns mit etwas Ähnlichem, aber völlig Anderem begnügen.

Im Rahmen des Nintendo Direct Showcase haben wir gerade Pokémon Pokopia kennengelernt, das im Wesentlichen das Liebeskind von Pokémon und Animal Crossing ist. Man schlüpft in die Rolle eines Humanoiden Ditto, der ein kleines Stück Himmel bauen möchte, indem er Gegenstände von verschiedenen Pokémon-Kreaturen sammelt und sie verwendet, um die Umgebung zu erweitern und zu verbessern.

Es ist ein niedliches Spiel mit einer blockartigen Struktur, die ein wenig dem ähnelt, wie Pokémon entworfen wurde, bevor es vollständig in die offene Welt ging, etwas im Einklang mit den Let's Go -Spielen. Man kann Kreaturen treffen, die man wiedererkennt, sie sinnvoll einsetzen, Landwirtschaft betreiben und das Land bewirtschaften und ansonsten einfach dein eigenes kleines Stück Himmel erschaffen.

In diesem Sinne für diejenigen, die neugierig sind, wann Pokémon Pokopia auf den Markt kommen wird, wird es im Jahr 2026 zu Nintendo Switch 2 kommen.