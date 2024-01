Pokémon mit Waffen, Persona 3 Reload und alles andere, was bald im Game Pass verfügbar ist

HQ

Microsoft hat verständlicherweise mit den Spielen geprahlt, die 2024 in den Game Pass kommen werden, also erwarten Sie nicht viele große Überraschungen, bevor bald eine Reihe von Activision Blizzard-Spielen dem Dienst beitreten. Nicht, dass dich das davon abhalten sollte, dich sehr über das zu freuen, was vorher kommt.

Dazu gehört auch das Line-up für die letzte Januarhälfte, da Microsoft die zweite Welle von Spielen angekündigt hat, die diesen Monat (und zwei Anfang Februar) in den Game Pass kommen, und es enthält eine großartige Mischung aus bereits veröffentlichten guten und bevorstehenden Spielen:



Diejenigen, die heute in der Cloud, auf Konsolen und auf dem PC bleiben



Turnip Boy raubt am 18. Januar eine Bank auf Cloud, Konsolen und PC aus



F1 23 auf Konsolen und PC am 18. Januar



Palworld auf Cloud, Konsolen und PC am 19. Januar



Go Mecha Ball auf Cloud, Konsolen und PC am 25. Januar



Brotato auf Cloud, Konsolen und PC am 30. Januar



Persona 3 Reload auf Cloud, Konsolen und PC am 2. Februar



Anuchard auf Cloud, Konsolen und PC am 6. Februar



Dann habe ich eine Gute/Schlechte-Nachricht-Situation. Das Gute daran ist, dass in den nächsten Wochen nur "ein" Spiel aus dem Game Pass entfernt wird. Die schlechte Nachricht ist, dass es am 31. Januar Hitman: World of Assassination aka Hitman 3 auf Cloud, Konsolen und PC ist.