Pokémon Masters: Giovanni und Mewtwo verfügbar

Entwickler DeNA und The Pokémon Company haben letzte Woche ein neues Event für das Handyspiel Pokémon Masters gestartet. Es ist derzeit möglich, das legendäre Pokémon Mewtwo von Giovanni zu bekämpfen, dem Anführer des berüchtigten Team Rockets. Wer im Aktionszeitraum genügend Belohnungen freischaltet, darf das mächtige Duo zu den eigenen Teams hinzufügen, doch im Gegensatz zu den meisten anderen Einheiten im Spiel werden zum Entwickeln, Freischalten von neuen Angriffen und dem Erlernen neuer Fähigkeiten spezielle Gegenstände benötigt, die es nur in dieser Phase gibt. Obendrein erfahren wir in diesem Event mehr über ihre Ankunft des Duos auf Passio und in welcher Beziehung sie zu Team Break, den Hauptgegnern von Pokémon Masters, stehen.