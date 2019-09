Pokémon Masters bringt in einer Woche über 23,5 Millionen Euro ein

Pokémon Masters ist das neueste Handyspiel in der Welt der Taschenmonster und das scheint richtig gut zu laufen. Venture Beat berichtet von sehr vielversprechenden Zahlen aus der ersten Woche, Mikrotransaktionen sollen demzufolge über 26 Millionen US-Dollar (rund 23,5 Millionen Euro) eingebracht haben. 62 Prozent davon stammen wohl von Spielern in Japan, was die herausstechende Position des Lands der aufgehenden Sonne widerspiegelt. Nur der Megahit Pokémon Go hatte eine bessere Startwoche mit quasi der doppelten Summe.

