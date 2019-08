Pokémon Masters ab sofort in Deutschland verfügbar

Das Handyspiel Pokémon Masters ist diese Woche weltweit auf iOS und Android erschienen, allerdings nicht in allen Ländern verfügbar. Während deutsche Spieler im Dreiergespann Pokémon bekämpfen, müssen unsere niederländischen und belgischen Nachbarn auf den Titel leider verzichten. Die Glücksspielgesetzgebung der beiden Länder verhindert die Veröffentlichung, das verrät bereits einiges über die Handhabung von Lootboxen im Spiel.

Im Spiel treten die Spieler online in Dreierteams gegen computergesteuerte Gegner an und können bei erfolgreicher Synchronisation Unity-Angriffe ausführen. Dazu werden drei Pokémon-Duos (die jeweils aus einem Spieler und dem dazugehörigen Partner-Pokémon bestehen) für einen Spezialangriff kombiniert. Im Spiel geht es darum, an der Pokémon-Liga teilzunehmen und mächtige Trainer aus allen Teilen der Welt zu bekämpfen.