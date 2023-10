Pokémon-Live-Action-Serie erhält ersten Trailer

HQ

Der erste Trailer zu PokeTsume, einer neuen Live-Action-Pokémon-Serie, ist gerade in den sozialen Medien erschienen.

Die Serie handelt von Madoka Agaki, einem Universitätsabsolventen aus einer Kleinstadt, der nach Tokio zieht, um in einer Werbeagentur zu arbeiten. Als Madoka schnell feststellt, dass ihr Traumalltag nicht so aufregend ist, wie sie es sich erhofft hatte, fühlt sie sich gestresst.

Als ihre Mutter ihr ein Paket mit einem Game Boy und einem Exemplar von Pokémon Rot schickt, entdeckt Madoka wieder, was in ihrem Leben wichtig ist. Bestimmte Charaktere in der Serie werden auf Pokémon basieren, aber es wird keine der Taschenmonster geben, die zum Leben erwachen.