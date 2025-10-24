Pokémon Legends: Z-A verkauft in der ersten Woche fast 6 Millionen Einheiten

HQ

Während sich die Fans darüber streiten, ob Game Freak mit seinen neuesten Pokémon-Veröffentlichungen faul ist, beweisen diese Spiele weiterhin, dass sie sich so gut wie immer verkaufen werden. Pokémon Legends: Z-A hat in seiner ersten Woche auf dem Markt 5,8 Millionen Einheiten verkauft.

Diese Daten stammen von Pokémon, was zeigt, dass etwa die Hälfte der Launch-Verkäufe auf die Nintendo Switch 2-Version von Pokémon Legends: Z-A entfiel. Laut Nintendo können wir sehen, wie sich diese Daten im Vergleich zu den Launch-Verkäufen anderer Pokémon-Spiele schlagen.

Wenn wir Pokémon Legends: Z-A mit seinen Artgenossen vergleichen, scheint es eine sehr starke Leistung zu erbringen und das ursprüngliche Kalos-Abenteuer-Pokémon X und Y zu übertreffen, das in der ersten Woche 4 Millionen Einheiten verkaufte. Andere aktuelle Spiele haben sich jedoch besser verkauft als Pokémon Legends: Z-A. Pokémon Schwert/Schild verkaufte sich bei der Veröffentlichung 6 Millionen Mal, Pokémon-Legenden: Arceus nahm 6,5 Millionen Einheiten mit nach Hause und natürlich Pokémon Karmesinrot/Purpur erreichte satte 10 Millionen verkaufte Exemplare in nur 3 Tagen.

Auch wenn es im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten Pokémon Legends: Z-A vielleicht nicht die stärksten Verkaufszahlen hat, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Verkauf von 5,8 Millionen Einheiten eine Menge ist. Auch wenn es echte Gespräche über die Spielqualität von Game Freak gibt, gibt es viele Fans, die bereit sind, diese Themen zu ignorieren und sich das neueste Pokémon-Abenteuer zu holen.