Pokémon Legends: Z-A Hands-On-Eindrücke: Neue Kämpfe, gleiches Pokémon-Gefühl

Pokémon-Legenden: Arceus hat uns eines der transformativsten Pokémon-Erlebnisse seit langem beschert. Mit einer wirklich offenen Erfahrung kannst du alle Pokémon mit minimalen Kämpfen fangen, wenn du wolltest, und die traditionelle Formel der Serie so weit ignorieren, wie du daran teilnehmen könntest. Pokémon Legends: Z-A versucht auch, Taschenmonster im großen Stil aufzurütteln, aber dieses Mal liegt der Fokus auf den Kämpfen, anstatt ihnen durch Herumschleichen auszuweichen.

Auf der Gamescom konnten wir Pokémon Legends: Z-A ausprobieren und haben einige Echtzeitkämpfe zu Beginn des Spiels sowie den ersten Mega-Evolution-Bosskampf/-Raid des Spiels gespielt. Es ist wichtig zu beachten, dass wir diese Demo mit einer Nintendo Switch 2 gespielt haben, was bedeutet, dass wir die Leistung des Spiels auf einer OLED Nintendo Switch oder einer Basisversion der Konsole von 2017 nicht kommentieren können. Was die Nintendo Switch 2 betrifft, so schien die Leistung völlig in Ordnung zu sein. Keine Nervosität oder Verzögerungen, aber auch das war nur eine kurze Zeit mit dem Spiel.

Wenn wir etwas aus dieser Demo mitgenommen haben, dann, dass das Kämpfen wirklich das A und O des Legends: Z-A-Erlebnisses ist. Von den ersten Levels an wirst du auf das Schlachtfeld der Zonen geführt, die über ganz Lumiose City verteilt sind, in denen du durch das Besiegen anderer Trainer die Ränge erklimmen kannst. Hier konnten wir zum ersten Mal die Echtzeitkämpfe erleben. Jede Attacke deines Pokémon ist an eine Gesichtstaste auf dem Joy Con gebunden, und sobald du deinen Feind anvisiert hast, kannst du deinen Pokémon befehlen, seine Werte oder seine Gesundheit anzugreifen. Attacken haben eine Abklingzeit, um zu verhindern, dass du einfach nur zum Sieg spammst, aber diese Erholungszeit wird durch die Geschwindigkeit deines Pokémon verkürzt. Eine Meta spielt in einem Spiel wie diesem keine Rolle, aber es ist interessant, dass du für leichtere, schnellere Pokémon belohnt wirst, die einen Gegner effektiv betäuben können.

Ansonsten unterscheiden sich die Echtzeitkämpfe, zumindest in den ersten Levels, nicht massiv von den rundenbasierten Angelegenheiten, die ihr bisher gesehen habt. Wenn überhaupt, verbringst du aufgrund des Abklingzeitelements noch mehr Zeit in diesen Kämpfen mit niedrigerem Level, da du nicht einfach A drücken kannst, um den ganzen Text, der auf dich zukommt, zu überspringen. Wenn du auch Kämpfe perfekt führen willst, mit Ausweichen und ohne Treffer, wirst du noch länger damit verbringen, ein Weedle zu zerhacken. Die Echtzeitkämpfe haben eine gewisse Dynamik, aber zumindest mit einem Chikorita der Stufe 8 und der Grafik des Spiels konnte ich nicht sagen, dass ich die imaginären Kämpfe erlebte, die ich als Kind so sehr erleben wollte.

Die Effektivität von Echtzeitkämpfen wurde jedoch für den zweiten Teil der Demo entsprechend erhöht, als wir es mit einem mega-entwickelten Absol zu tun bekamen, der ein wenig randaliert hatte. Um ein Mega-Pokémon wie dieses zu bekämpfen, brauchst du ein Pokémon, das in der Lage ist, eine Mega-Entwicklung für dich selbst zu haben. Glücklicherweise springt Lucario ein, um dir hier zu helfen, was doppelt schön ist, da die meisten seiner Moves gegen Absol super effektiv sind. In einem Raid-/Bosskampf wie diesem versuchst du, den weitreichenden Angriffen der tobenden Pokémon auszuweichen und Treffer zu landen, wo du kannst, bevor du den Feind dazu bringst, genug Mega-Energie zu verschütten, damit du dein eigenes Taschenmonster entwickeln kannst.

Die Mega-Entwicklung hält dann nicht den ganzen Kampf an, und wie bei einem Anime-Power-Up schaffte es Lucario nur eine kurze Zeit, aufs Ganze zu gehen, bevor er sich wieder abschaltete. Es dauerte zwei Mega-Entwicklungen, bis wir den Kampf beendet hatten, was nicht länger als etwa fünf Minuten dauerte. Diese Bosskämpfe sind eine schöne Weiterentwicklung dessen, was wir in Pokémon-Legenden: Arceus gesehen haben, und geben dem Spieler eine aktivere Rolle sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, um die Spannung während des gesamten Spiels aufrecht zu erhalten. Wir sprechen hier nicht von FromSoftware-Boss-Schwierigkeitsgraden, aber genug, um den Spieler bei der Stange zu halten und ihn zu zwingen, ein bisschen mehr Gamer-Skill einzusetzen, als nur auf die supereffektive Angriffstaste zu drücken, während er darauf wartet, dass die gegnerische HP-Leiste leer ist.

Es ist schwierig, bei etwa 20 Minuten Spielzeit auf Pokémon Legends: Z-A einen ganzen Eindruck zu hinterlassen. Trotz der großen Veränderung in den Echtzeitkämpfen scheint es immer noch so, als ob Pokémon das tut, was Pokémon in den letzten Iterationen getan hat. Diese Serie weiß, dass sie eine Erfolgsformel hat, und ist nicht bereit, zu sehr davon abzuweichen. Auch wenn es vielleicht nicht revolutionär ist, fühlt es sich immer noch wie eine Mega-Evolution an, wenn wir diese Mechanik wörtlicher betrachten. Legends: Z-A bietet einen einzigartigen, wenn auch flüchtigen, visuellen Anstrich und zusätzliche Gameplay-Elemente, die die Fans mit Sicherheit verzaubern werden. Ob sich dieser Charme auch auf Skeptiker erstreckt, wie es Legends: Arceus tat, ist derzeit nicht bekannt.