Pokémon-Legenden: Z-A bringt eine umstrittene Funktion zurück, die seit weit über einem Jahrzehnt fehlt

Pokémon-Legenden: Z-A bringt ein Feature zurück, das in Pokémon-Spielen seit weit über einem Jahrzehnt fehlt, aber nicht jeder wird darüber glücklich sein.

Neben alten Favoriten wie Mega-Entwicklungen kehrt auch ein heimtückischer ehemaliger Mechaniker in Form von hartnäckigem Gift zurück. Wenn deine Pokémon in einem Kampf vergiftet werden, erleiden sie auch dann noch den Zeckenschaden durch Gift, wenn sie durch die Welt streifen.

Früher musste man, wenn man vergiftet wurde, im Grunde zum nächsten Pokémon-Zentrum zurücklaufen oder sich mit Gegenmitteln eindecken. Das Gift wird dein Pokémon nie bewusstlos machen, aber wie in einem Video von Stealth40k gezeigt, werden sie bei 1 HP bleiben.

Einige werden mit dieser Funktion nicht zufrieden sein, da sie das Spiel erschwert, wenn man es mit vielen Gift-Pokémon zu tun hat. Auf der anderen Seite werden ältere Fans froh sein, dass ihnen wieder ein bisschen Gefahr geboten wird, wenn diese violetten Blasen auftauchen.