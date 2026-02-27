Pokémon lässt uns unsere liebsten Rot-Blau-Momente mit einem Game Boy Musikplayer noch einmal durchleben

HQ

Es sind 30 Jahre vergangen, seit die ersten Pokémon-Spiele in Japan veröffentlicht wurden, und heute beim Stream zum Pokémon-30-jährigen Jubiläum haben wir nicht mit einem neuen Spiel gestartet, sondern mit einer Rückkehr zu einem alten. Zumindest in gewisser Weise.

Unter dem ikonischen Pokémon Red/Blue -Thema sahen wir eine Plastik-Game Boy-Nachbildung, die mit einer Nachbildung der originalen Red/Blue-Spielkassetten versehen war. Diese Module wurden dann ausgetauscht, sodass wir das Kampfthema aus den frühen Spielen hören konnten.

In der Pokémon Game Music Collection bekommt man eine Box mit allen 45 Kassetten, sodass man nicht auf die Suche nach allen gehen muss. Die Box ist ab heute, dem 27. Februar, in Ihrem örtlichen Pokémon Center-Shop erhältlich.