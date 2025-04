Pokémon können jetzt in der Google App gefangen werden

Im Jahr 2014 arbeiteten Google und The Pokémon Company gemeinsam an einem Aprilscherz, der massive Auswirkungen auf die IP hatte. An diesem Tag konnten Google Maps-Nutzer Pokémon an bestimmten Orten sehen. Dies führte schließlich zur Veröffentlichung von Pokémon Go, einer der größten Veröffentlichungen des Jahres 2016. Jetzt arbeiten Google und The Pokémon Company wieder zusammen.

Wenn du in der Google-App nach einem der Namen der ursprünglichen 151 Pokémon suchst, kannst du versuchen, das Taschenmonster zu fangen, um es deinem PokéDex hinzuzufügen. Das Spiel ist sehr einfach und scheint keinen Bonus für das Fangen aller Pokémon zu haben, aber es ist eine nette Möglichkeit, etwas Zeit zu vertreiben.

Es scheint, dass dies nur über die mobile Google-App funktioniert, da wir bei einer Schnellsuche im Browser keine Pokémon finden konnten. Jedes Mal, wenn du dir ein neues Pokémon schnappst, erhältst du einen Hinweis, ein neues Pokémon zu finden, das dich schließlich zu allen 151 bringt, wenn du weitermachst.

