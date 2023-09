Pokémon kommen noch in diesem Monat ins Van Gogh Museum

HQ

Pokémon ist zu diesem Zeitpunkt eine so riesige Marke, dass es kaum verwundert, dass eine seltsame und ungewöhnliche Zusammenarbeit angekündigt wird. Von der Zusammenarbeit mit großen Musikern für ein Jubiläumsalbum bis hin zu Pokémon, die Flugzeuge schmücken, und verschiedenen Transportmitteln in Japan – heutzutage kann man wirklich nicht weit gehen, ohne ein Pokémon zu treffen.

In diesem Sinne hat The Pokémon Company nun angekündigt, dass es mit dem Van Gogh Museum in Amsterdam, Niederlande, zusammenarbeiten wird, um etwas zu tun, das noch bestätigt werden muss.

Alles, was wir bisher über die Zusammenarbeit wissen, ist, dass sie am 28. September starten wird und dass einige von Van Goghs berühmtesten Werken vorübergehend durch Versionen mit Pokémon-Themen ersetzt werden könnten, ähnlich wie die Sunflora-Version von Van Goghs Sonnenblume am Ende des Trailers unten.