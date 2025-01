Pokémon-Kartenpackungen kommen zu McDonald's Happy Meals

HQ

Wenn du auf der Suche nach zusätzlichen Pokémon-Karten bist, um deine Sammlung aufzubessern, solltest du vielleicht bei deinem örtlichen McDonald's vorbeischauen. In den USA erhalten die Happy Meals im nächsten Monat ein Pokémon-Flair, und es scheint, dass der Schwerpunkt auf Drachentypen liegt.

Laut PokeBeach wurden vier neue Happy-Meal-Boxen kreiert, darunter Glurak, Dragoran, Brüllender Mond (die Version von Salamence aus Pokémon Karmesinrot) und Rayquaza. Booster-Packs, die in Happy Meals enthalten sind, enthalten eine der folgenden Pokémon-Karten:



#001: Glurak



#002: Pikachu



#003: Miraidon



#004: Wackelpuff



#005: Hatenna



#006: Dragapult



#007: Quagsire



#008: Koraidon



#009: Umbreon



#010: Hydreigon



#011: Brüllender Mond



#012: Dragoran



#013: Evoli



#014: Rayquaza



#015: Drampa



Diese Aktion läuft in den USA bis zum 24. Februar und ist diesen Monat auch in Australien und Neuseeland verfügbar. Es wurde letzten Monat in Frankreich verfügbar gemacht, aber wir sind uns nicht sicher, ob es in Großbritannien und weiteren europäischen Regionen landen wird.

