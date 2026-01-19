Pokémon-Karten im Wert von über 110.000 Dollar, die mit vorgehaltener Waffe gestohlen wurden

HQ

Die Welt ist derzeit turbulent, und der Aktienmarkt erlebt regelmäßig Nervositäten, was zu starken Kursrückgängen führt. Dies hat viele dazu veranlasst, Alternativen beim Geldinvestieren in Betracht zu ziehen, wobei Gold, Staatsanleihen und Währungen meist als gute Optionen gelten. Aber vielleicht sollten Pokémon-Karten als brauchbare Alternative betrachtet werden?

Sie können ein Vermögen wert sein, so sehr, dass sie heute äußerst begehrte Ziele für Diebe sind. Die New York Times liefert Beweise dafür, indem sie berichtet, dass ein Trio von Dieben in ein modisches Viertel von Lower Manhattan eingebrochen ist, um unter Waffengewalt Pokémon-Karten zu stehlen. Insgesamt wurden Karten im Wert von über 110.000 $ (£82.500 und 94.600 €) gestohlen.

Unter den Wertgegenständen war "eine professionell authentifizierte, Erstausgabe-Karte, die das orangefarbene, drachenähnliche Wesen Glurak zeigt, das etwa 15.000 Dollar wert ist." Die Bande nahm Karten im Wert von 400 bis 18.000 Dollar an – und sie nahmen auch Bargeld aus der Kasse.

Die New York Times stellt fest, dass solche Diebstähle nicht mehr selten sind, da der Wert von Pokémon-Karten so dramatisch gestiegen ist. Erst diesen Monat wurde ein Kartenladen in Kalifornien um seltene Pokémon-Karten im Wert von über 300.000 Dollar beraubt, und ein Geschäft in Massachusetts erlitt dasselbe Schicksal mit Diebsfällen im Wert von über 100.000 Dollar im Juli.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wurden die Diebe noch nicht gefasst, aber das Verbrechen wurde auf Kamera festgehalten, sodass die Polizei hoffentlich die Täter fassen kann.