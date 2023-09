Pokémon Karmesin und Purpur erhalten zusammen mit der Veröffentlichung der türkisfarbenen Maske ein neues Update

HQ

Der erste Teil von Der verborgene Schatz von Area Zero ist da, und während Spieler von Pokémon Karmesin und Purpur heute die türkisfarbene Maske genießen werden, wurde für diejenigen, die den DLC noch nicht erhalten haben, ein kräftiges neues Update hinzugefügt.

Wie in einem Beitrag auf der Nintendo-Website beschrieben, wurden einige praktische neue Funktionen hinzugefügt, die unabhängig davon verfügbar sind, ob Sie The Hidden Treasure of Area Zero gekauft haben oder nicht. Es gibt auch einige Fehlerbehebungen, die hoffentlich die Leistung der Spiele etwas verbessern werden.

Sehen Sie sich unten die vollständige Liste der Funktionen und Fehlerbehebungen an:

Neu hinzugefügte Funktionen





Ihr könnt jetzt die Minikarte sperren, die erscheint, während ihr auf dem Feld seid, so dass oben immer Norden ist. Sie können dies tun, indem Sie den rechten Stick zweimal drücken, während Sie die Karten-App geöffnet haben, um die Einstellung App und Minikarten gesperrt auszuwählen.



Kameraeinstellungen wurden dem Menü "Optionen" hinzugefügt. Mit diesen Einstellungen können Sie die Funktionsweise der Kamera anpassen, während Sie unterwegs sind.



Wir haben eine Funktion hinzugefügt, mit der du einem Pokémon, das dich auf dem Feld begleitet, signalisieren kannst, dass es anhalten und warten soll, wo es sich befindet. Um dieses Signal zu geben, drücken Sie den linken Stick.



Sie können jetzt Bilder aufnehmen, indem Sie die A-Taste in der Kamera-App drücken.



Sie können jetzt Musik abspielen, indem Sie die ZL-Taste oder ZR-Taste drücken, während die Kamera-App geöffnet ist. Es kann sein, dass Pokémon, die dich auf dem Feld begleiten, und die Menschen um dich herum auf die Musik reagieren.



Während der Verwendung des Union Circle können Trainer jetzt Fotos, die sie während dieser Union Circle-Sitzung mit der Kamera-App aufgenommen haben, mit den Freunden teilen, mit denen sie spielen.



Wir haben TM-Maschinen um eine Funktion erweitert, mit der du nach Attacken filtern kannst, die deine Pokémon erlernen können. Wenn du mit einer TM-Maschine interagierst und die Option zum Filtern nach erlernbaren Attacken auswählst, kannst du nur TMs anzeigen, die Attacken enthalten, die ein bestimmtes Pokémon erlernen kann.



Fehlerbehebungen und Funktionsanpassungen