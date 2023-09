Pokémon Karmesin und Purpur: Die türkisfarbene Maske DLC

HQ

Pokémon Karmesin und Purpur: Die türkisfarbene Maske wurde letzte Woche veröffentlicht. Inzwischen habt ihr es euch wahrscheinlich schon selbst angesehen, aber wenn ihr darauf wartet, zu sehen, ob das Land Kitakami eure Zeit und euer Geld wert ist, haben wir unsere Gedanken zum ersten Teil der Erweiterung "Der verborgene Schatz von Area Zero" gesammelt.

Jetzt, da Pokémon seinen früheren Trend aufgegeben hat, etwa ein Jahr nach dem Start einer neuen Generation ein "neues" Spiel zu veröffentlichen, komplett mit einigen Post-Game-Inhalten und zusätzlichen Goodies, müssen wir uns stattdessen an diese DLC-Erweiterungen gewöhnen. Mit den DLCs von Sword and Shield sah es ziemlich düster aus. Die angebotenen Inhalte und neuen Pokémon haben nicht viel Vertrauen erweckt, aber in Die türkisfarbene Maske sieht es vielversprechender aus.

Sobald du den DLC installiert hast, erhältst du einen Anruf von Mr. Jacques, der dich zu einer besonderen Exkursion einlädt. Wie groß sind die Chancen, dass das Kind, das gerade die Schule gerettet und sich als unaufhaltsamer Pokémon-Meister erwiesen hat, für einen solchen Ausflug ausgewählt wird? Ziemlich hoch, anscheinend.

Diese Exkursion stellt uns ein paar neue Charaktere vor, aber unsere Kommilitonen spielen kaum eine Rolle. Stattdessen versucht die türkisfarbene Maske ihr Bestes, um den alten Paldea-Mantel für eine frische neue Festivalmaske und ein traditionelles Kitakami-Gewand abzulegen. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, denn es ist schön, sich nach so vielen Stunden, in denen man die drei Stränge der Hauptgeschichte von Pokémon Scarlet/Violet durchgespielt hat, von seiner vertrauten Umgebung zu lösen. Trotz dieser Versuche bleibt Die türkisfarbene Maske im Kern ein sehr Pokémon-Erlebnis. Sie werden inzwischen wissen, ob das etwas für Sie ist, aber erwarten Sie nichts Revolutionäres. Als langjähriger Fan war das für mich völlig in Ordnung. Eine Möglichkeit, mein Team zu verändern, mein herausragendes Lieblingsrelaxo in den Trupp zu holen und an einer Geschichte teilzunehmen, die nur existiert, um dir mehr Kreaturen zum Kämpfen und Fangen zu geben.

Die Charaktere in The Teal Mask machen viel Spaß, vor allem die Geschwister aus Blueberry Academy, Carmine und Kieran. Nach so vielen Rivalen, die nur Freunde sind, denen es nichts ausmacht, immer wieder gegen dich zu verlieren, ist es schön, jemanden zu haben, der dich auf Anhieb verachtet, in Form von Carmine. Man lernt sie mit der Zeit zu mögen, aber es ist eine schöne Abwechslung. Die Geschichte von Ogrepon und dem Kitakami-Fest ist vorhersehbar, aber wenn du zu diesem Zeitpunkt ein Prestige-Drama von einem Pokémon-Spiel erwartest, solltest du dich am besten woanders umsehen. Es ist insgesamt ein recht kurzes Abenteuer, aber wenn man bedenkt, dass es nur die erste Etappe der Reise ist, die im Winter fortgesetzt wird, ist daran nichts auszusetzen.

Neben der Story gibt es auch die ganze Region Kitakami zu erkunden. Es ist nicht riesig, aber größer als ich erwartet hatte, vollgepackt mit einigen neuen und vielen bekannten Pokémon, die es zu fangen galt. Da jetzt über 1000 Kreaturen erstellt wurden, macht es mir nichts aus, dass wir in diesem DLC keine weiteren 50-100 bekommen. Weniger ist mehr, vor allem, wenn du nur 6 Slots in einem Team zu füllen hast. Wie im Basisspiel macht die Erkundung auch in The Teal Mask viel Spaß. Zumindest, wenn es funktioniert. Wenn das Spiel Ball spielt, kann es sich wie das Pokémon-Abenteuer anfühlen, das Sie sich schon immer gewünscht haben, aber wenn die Fehler beginnen und die Bildrate sinkt, werden Sie daran erinnert, dass sich dieses Spiel auch fast ein Jahr nach der Veröffentlichung immer noch nicht ausgefeilt anfühlt.

Ein weiteres Problem, das mich davon abhält, diesem DLC Blumen zu Füßen zu werfen, ist der Schwierigkeitsgrad. Pokémon ist eine Spieleserie, die schon immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Mit großen Quality-of-Life-Änderungen wie EXP Share und der Ausrichtung auf ein jüngeres Publikum sind die Spiele immer einfacher geworden, was in Ordnung ist, aber an manchen Stellen ist es so einfach, dass ich komplett abschalten kann. Viele der Kämpfe mit zufälligen Trainern in Die türkisfarbene Maske leiden besonders darunter, denn obwohl ihre Pokémon ein hohes Level haben, können Sie sie dennoch mit Leichtigkeit auslöschen, da sie nicht entwickelt sind.

Insgesamt ist dieser DLC einer, der einige gute Schritte nach vorne macht und mich auf das freut, was als nächstes kommt. Es ist mehr Pokémon, was alles ist, was sich die meisten Fans der Serie wünschen werden. Aber es kämpft immer noch mit den gleichen Problemen wie das Basisspiel, was verhindert, dass es eine höhere Punktzahl erreicht.