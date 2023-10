Pokémon-Kampfarena, die in Halo Infinite nachgebildet wurde

HQ

Die fünfte Staffel von Halo Infinite - genannt Reckoning - begann Anfang dieser Woche und fügte Dinge wie neue Spielmodi, neue Karten, neue kosmetische Gegenstände und mehr hinzu. Eine andere Sache, die nicht so viel Aufmerksamkeit erhielt, war ein neues Tool für Forge, das es ermöglicht, NPC-KI in deinen Kreationen zu verwenden.

Und wie Sie wissen, wenn Sie dem Internet die Werkzeuge an die Hand geben... Es wird liefern. Und tatsächlich, obwohl Reckoning erst seit ein paar Tagen aktiv ist, haben die Leute bereits viele überwältigende Dinge geschaffen, aber die coolste, die wir bisher gesehen haben, ist die Pokémon-Kampfarena, die von DanTheBloke erstellt wurde.

Es ist bereits in Betrieb und du kannst Pokébälle in die Arena werfen, um die Kreaturen gegeneinander kämpfen zu lassen, um zu sehen, welche die stärksten sind. Auch wenn es noch nicht fertig ist, ist es wirklich cool und du kannst es dir unten ansehen. Wenn das so schnell geht, freuen wir uns schon sehr darauf, zu sehen, was dieses Tool möglich machen wird, wenn die Leute es wirklich kennengelernt haben.