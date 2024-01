Pokémon Horizons verzögert sich in Amerika

HQ

Japan genießt die neue Pokémon Horizons-Serie nun schon seit einigen Monaten, und selbst hier in Großbritannien konnten wir die erste Serie ohne Ash Kethum als Hauptprotagonisten seit 25 Jahren auf BBC iPlayer sehen.

Einer der größten Märkte der Welt hatte jedoch noch keine Chance, (legal) auf die Serie zuzugreifen, da Netflix die Zügel in die Hand genommen und den Veröffentlichungstermin auf den 7. März verschoben hat. Dies ist nur ein paar Wochen später als ursprünglich geplant, aber es wird die Fans des Franchise immer noch irritieren.

Wie man an den Reaktionen auf den ersten Tweet sehen kann, in dem dieser Pushback angekündigt wurde, sind die Fans nicht allzu erfreut. Auch wenn sie die Sub- und Synchronfassung auf andere Weise einfangen können, wollen viele sie legitim unterstützen und müssen bis März warten.