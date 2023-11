Pokémon Horizons: The Series kommt nächsten Monat endlich nach Großbritannien

HQ

The Pokémon Company hat angekündigt, dass es Pokémon Horizons: The Series endlich nach Großbritannien bringen wird, und zwar noch in diesem Jahr. Die Anime-Serie, die das nächste Kapitel des Pokémon-Animes sein soll, nachdem die Abenteuer von Ash und Pikachu abgeschlossen sind, wird im Dezember in Großbritannien auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein.

Uns wurde gesagt, dass die Serie auf BBC iPlayer und CBBC ausgestrahlt wird und dass das Abenteuer, das in der Paldea-Region spielt, im Dezember debütieren wird, obwohl noch unklar ist, wann genau im Dezember.

Zweifellos bedeutet diese Ankündigung, dass auch andere Regionen, die darauf gewartet haben, die Show zu sehen, erfahren werden, wann sie sehr bald ihr Debüt geben wird.