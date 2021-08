Pokémon Home wird 2022 auf Strahlender Diamant/Leuchtende Perle und Legenden: Arceus ausgeweitet

HQ

Während der Pokémon-Presents-Übertragung haben wir eine Menge neuer Informationen über die aktuellen Pokémon-Projekte erhalten. Die zwei spannendsten Spiele sind für viele von euch sicherlich die beiden Remakes der 4. Generation (Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle), das im November erscheint, sowie das neue Pokémon-Legenden: Arceus, das für Januar gelistet ist. The Pokémon Company wird beide Titel kommendes Jahr in die Online-Anwendung "Pokémon Home" aufnehmen, bestätigte das Unternehmen während der Show.

Es gibt noch keine genaueren Informationen zur Integration der Spiele in die Online-Datenbank und deshalb wissen wir auch noch nicht, wie genau die neuen Pokémon-Daten aus Pokémon-Legenden: Arceus in die App aufgenommen werden und welche Pokémon überhaupt von diesen Spielen unterstützt werden. Der Online-Dienst ist ein digitaler Speicherplatz für eure Pokémon und er ist die einfachste Möglichkeit, um gesammelte Kreaturen von einem Spiel in eine andere Pokémon-Generationen zu übertragen. Gerade bei Sammlern trifft die kostenpflichtige Anwendung auf Nachfrage, denn es ist ein bequemer Weg, um die eigenen Taschenmonster sicher aufzubewahren.