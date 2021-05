Pokémon Home: Im Juni könnt ihr eure Box nach Datum sortieren

You're watching Werben

Gestern haben wir die Termine der beiden kommenden Pokémon-Remakes Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle, sowie das erwartete Veröffentlichungsdatum von Pokémon-Legenden: Arceus erfahren - doch das war noch nicht alles. Eine Neuigkeit, die von den beiden obengenannten Ankündigungen überschattet wurde, hängt mit der kostenpflichtigen Dienstleistung Pokémon Home zusammen.

Die App soll nächsten Monat ein kleines Update erhalten, mit der es endlich möglich sein wird, den Inhalt der Pokémon-Boxen nach Datum zu sortieren. Darüber hinaus dürft ihr euch auf eine kleine Aufmerksamkeit freuen, da die beiden Generation-1-Starter-Pokémon Shiggy und Bisasam als Geheimgeschenk an Nutzer der App und an Spieler von Pokémon Schild/Schwert verteilt werden. Beide können gigadynamaximiert werden, sprich sie entfesseln in den Kämpfen mächtige Attacken.

Quelle: The Pokémon Company.