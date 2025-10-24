Pokémon hat kein technisches Problem, sondern ein Pacing-Problem

HQ

Ich beginne diesen Artikel mit einem Geständnis. Ich bin ein Heuchler. Ich sage den Leuten, dass sie Vorbestellungen vermeiden sollen, dass sie aufhören sollen, Entwickler zu belohnen, die ihnen nur mehr vom Gleichen geben, und dass sie gerne ein neues Pokémon-Spiel kaufen sollen, wenn es kommt. So sehr ich mir auch einreden kann, dass ich mir meiner selbst bewusst bin und dass ich daher frei von Kritik bin, bin ich im Herzen ein einfaches Schwein, das Slop liebt. Ich habe mich damit abgefunden, aber ich kann immer noch einen Blick auf das Franchise werfen, das mich zu Spielen gebracht hat, und sagen, dass es besser sein kann.

Uns allen geht es so, oder? Tief im Inneren, irgendwo. Auch wenn wir die Spiele so lieben, wie sie sind, gibt es ein Gefühl, das das Franchise und seine Fans durchdringt, dass der alte Schwung einfach nicht mehr ganz da ist. Das Gameplay ist immer noch spannend, jede Generation kommt mit einigen Feuerdesigns, und doch sind wir hier. Ich bin nicht die erste Person, die darauf hinweist, und ich erwarte nicht, dass ich die letzte sein werde, aber wo viele auf die mangelnde Grafik und die technischen Probleme der Pokémon-Spiele der Switch-Ära hinweisen und die größten Mängel der Serie sehen, denke ich, dass wir über die Oberfläche hinausschauen und die Wurzel dieses Problems finden müssen.

Ja, eine bessere Grafik und Leistung wären schön, aber wie wir in der gesamten Spielegeschichte gesehen haben, ist die Grafik wirklich nur das Sahnehäubchen auf einem sehr komplizierten Kuchen. Pokémon verbrachte die meiste Zeit seiner Geschichte ohne 3D-Modelle und begann sogar ohne Farbe. Ein Glurak mit HD-Strahlung glitzern zu sehen, wie einer dieser viralen Facebook-Posts, die "realistische" Pokémon zeigen, wird diese Spiele nicht besser machen. Das ist es einfach nicht. Der Grund, warum Fans sich technische Probleme ansehen und sie für die Probleme der Serie verantwortlich machen, ist, dass sie am einfachsten zu erkennen sind. Außerdem kann man mit einer erfolgreichen Gameplay-Formel wie Pokémon nicht wirklich viel mehr kritisieren.

Abgesehen von der Tatsache, dass die Spiele in der Switch-Ära alle dem Falschen hinterherjagten, was zu Tempoproblemen führte, die einem weniger das Gefühl geben, auf der Reise eines Trainers zu sein, sondern eher wie in einem MMO, aber anstatt sich Raid-Bossen zu stellen, verprügelt man Goblins der Stufe 1. Das ist kein Problem der Schwierigkeit, da ich seit meinem Alter im einstelligen Bereich keine Probleme mehr mit einem Pokémon-Spiel hatte (oh, hol mich), aber selbst als ich wusste, dass ich einen Kampf gewinnen würde, hatte ich immer noch das Gefühl, dass ich auf ein natürliches Ende hinarbeite und dass es ein Vergnügen war, meine Reise fortzusetzen.

Das kann ich nicht mehr sagen, seit sich die Serie in ihrer Spielwelt geöffnet hat. Sowohl die Hauptveröffentlichungen von Gen 8 als auch von Gen 9 hatten solide Einführungen, solide Enden und ein absolutes Chaos in der Mitte. Pokémon ist etwa ein Jahrzehnt zu spät für den Open-World-Trend, und während wir alle immer noch gerne so tun, als ob jedes Spiel eine offene Welt sein sollte, weil die Spieler frei sind, bieten etwa fünf Franchises aufgrund einer offenen Welt ein überlegenes Erlebnis, und Pokémon gehört nicht dazu. Die Fähigkeit, ein Team zusammenzustellen, sich mit Leichtigkeit durch die Levels zu kämpfen, indem man ein überleveltes Pokémon oder Gebiet findet und Siege erringt, bevor man durch die Hauptarenen knallt. "Aber so sollte man nicht spielen." Okay? Aber in der offenen Welt ist es nahezu unmöglich, nicht einfach massiv überwältigt zu werden.

Es hilft auch nicht, dass die Geschichten seit Black and White nicht mehr viel Gewicht haben. Einige waren unterhaltsam, und die Rivalität in Gen 9 hat besonders viel Spaß gemacht, aber auch hier ist es wegen des langsamen Anfangs, des schnell schnellen Mittelfeldes und des bedeutungslosen Endes schwierig, einen nervenaufreibenden Abschluss für seine letzten Kämpfe zu haben, wenn man seit Route 2 den besten Michael Jordan in der Hinterhand trägt. Die Spiele bewegen sich jetzt einfach zu schnell, und die offene Welt fühlt sich eher wie eine Polsterung an, als es jeder zufällige Brückenbau je getan hat. Die Tatsache, dass die Polsterung es dir ermöglicht, freie EP zu erhalten, lässt das Kampf- und Trainingserlebnis nur noch schwereloser erscheinen.

Offene Welten werden wahrscheinlich nirgendwo hingehen, also wie können wir das Tempoproblem von Pokémon beheben? Nun, es würde funktionieren, den EP-Anteil zu entfernen, ihn nur auf zwei Pokémon aufzuteilen oder ihn zu einem Late-Game-Item zu machen, aber das würde den Schwierigkeitsgrad effektiv erhöhen, was Pokémon zu diesem Zeitpunkt nicht tun wird. Stattdessen würde ich vorschlagen, der Erkundung ein strengeres Limit zu setzen. Ich höre die Buhrufe, und sie sind mir egal. Eine linearere Struktur mit verschiedenen Pokémon in verschiedenen Bereichen sorgt für Spannung und verleiht der Geschichte klarere Handlungen. Ich bin vielleicht alleine, aber ich möchte mich nicht entscheiden, in welcher Reihenfolge ich die Fitnessstudios antrete. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass die Entwickler sich nicht die Mühe gemacht haben, einen goldenen Weg zu finden, und uns unsere eigene Gestaltung für ein größtenteils vergessens Abenteuer definieren ließen.

Das Tempo zu verbessern, die Aufregung über neue Horizonte und neue Pokémon zurückzubringen, die man nicht einfach finden kann, wenn man bereit ist, lange genug auf einem kostenlosen legendären Pokémon zu reiten, das sind die Dinge, die Pokémon für mich zurückbringen werden. Die Optik, die technische Leistung, sie übermalen nur die Risse. Es gibt vielleicht vier Leute auf dem Planeten, die darauf verzichten, Pokémon zu spielen, nur weil es nicht mit 120 FPS läuft. Die Menschen sehnen sich nach den Pokémon-Spielen, die sie als Kinder hatten, und obwohl diese Magie vielleicht nie wieder zurückkehrt, könnte Game Freak helfen, indem sie zeigen, dass sie immer noch die gleiche Leidenschaft für Details und Abenteuer haben wie vor zwanzig Jahren.