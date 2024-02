Pokémon Go und die Pokémon Horizons-Anime-Serie arbeiten nächste Woche zusammen

HQ

Wie ihr wisst, ist die Zeichentrickserie Pokémon Horizons im vergangenen Dezember in Großbritannien erschienen und wird nächste Woche, genauer gesagt am 7. März, in vielen Ländern auf Netflix zu sehen sein. Um ein neues Abenteuer mit neuen Charakteren zu feiern, geht die Serie eine besondere Zusammenarbeit mit Pokémon Go ein.

Der mobile Titel wird vom 5. bis 11. März ein -Event veranstalten, bei dem Pikachu eine Kapitänsmütze trägt (als neues Pikachu der Serie), das die neue Attacke Volt Tackle enthält. Darüber hinaus werden auch Chacadet und seine Weiterentwicklungen Ceruledge und Armarouge bald ins Spiel kommen. Die menschlichen Protagonisten von Pokémon Horizons, Liko und Roy, erscheinen ebenfalls, wenn du ein Foto aus dem Spiel als Hintergrundelemente machst.

Zusätzlich zu diesen neuen Pokémon wird es auch besondere Auftritte von Pikachu, Schiggy, Glumanda, Evoli und Bulbasaurus geben, die heute nur in Pokémon Go Partyhüte tragen, um den Pokémon-Tag zu feiern.

In Pokémon Presents wurden auch ein neues Pokémon-Legenden-Buch und eine mobile Version von Pokémon TGC namens Pocket angekündigt.