Pokémon Go trifft in Tsubasa+ auf Straßenfußball

Pokémon Go wurde 2016 veröffentlicht und eroberte die Welt im Sturm. Seitdem haben sich mehrere andere Entwicklerstudios an einer Kopie des AR-Konzept versucht, weshalb wir heutzutage nicht nur Taschenmonster beim Spazierengehen fangen können, sondern auch Alltagsgegenstände aus dem Harry-Potter-Universum, Minecraft-Blöcke und bald auch Monstermaterialien aus der Welt des Hexers Geralt von Riva.

Alle diese Spiele basieren auf übernatürlichen Themen, doch das kommende Tsubasa+ bietet eine etwas bodenständigere Fantasie. Hier geht es um Straßenfußball und ein erster, kurzer Trailer gibt eine Vorstellung davon ab, wie das alles funktioniert. Ein cooles Detail ist, dass der ehemalige Mittelfeldspieler von Barcelona, ​​Andrés Iniesta, ein Botschafter des Spiels ist. Iniesta spielt derzeit für den japanischen Verein Vissel Kobe, was in diesem Fall angemessen ist. Was haltet ihr von der Fusion dieser beiden Konzepte?