Pokémon Go Plus+, Pokémon Sleep und mehr vorgestellt

Pokémon gibt es in so ziemlich jeder denkbaren Form und hier meinen wir nicht nur die Kreaturen selbst, sondern auch die Marke. Wir kennen sie als Plüschtiere, Anstecker, aus Videospiele und in Filmen und als Nahrung gibt es die kleinen Racker auch. Nun kommen einige weitere Dienstleistungen hinzu, die das Franchise omnipräsenter werden lassen sollen.

Auf Twitter wurde zum Beispiel eine App mit dem Namen Pokémon Sleep vorgestellt, die unseren Schlaf analysiert und ein "unvergleichliches Spielerlebnis" verspricht. Wie genau diese vielsagende Mischung funktionieren soll, will uns The Pokémon Company ab 2020 erklären.

Das Gadget "Pokémon Go Plus+" könnte dabei auf jeden Fall helfen. Tagsüber sollen wir mit dem Gerät Pokémon Go spielen können und nachts verfolgt es uns dann im Schlaf. Via Bluetooth werden die gesammelten Infos ans Smartphone geschickt, falls ihr eine Schlafanalyse benötigt. Weil das ganze Thema für Niantic Labs so spannend zu sein scheint, veranstalten sie in Pokémon Go aktuell ein Relaxo-Event, das den Siebenschläfer in seiner besten Pose zeigt.

Für Switch-, Android- und iOS-Geräte wurde ein Cloud-Dienst namens Pokémon Home besprochen. Bis auf die Tatsache, dass die Server irgendwie unsere gefangenen Pokémon-Begleiter auf allen gekoppelten Geräten synchronisieren sollen, wissen wir nichts darüber. 2020 wurde hierfür ebenfalls als Stadtdatum angegeben.

Und zu guter Letzt wurde noch Pokémon Masters angekündigt. In diesem Spiel treten wir gegen die verschiedenen Trainer aus den wichtigsten Hauptablegern an. Ken Sugimori von Game Freak hatte die Idee, "alle Pokémon-Trainer der Vergangenheit und Gegenwart aus den Videospielen" miteinander zu verbinden. Er fragt Spieler nun aber erst einmal nach Feedback und weiteren Ideen.

So schnell wird Pokémon wahrscheinlich nicht langweilig werden. Nächste Woche ist nämlich eine 15-minütige Pokémon-Direct mit neuen Infos zu Pokémon Schild/Schwert geplant, den beiden kommenden Rollenspielen für die Nintendo Switch. Und nach dem souveränen Kinostart von Meisterdetektiv Pikachu vor einigen Wochen haben wir nun auch bestätigt bekommen, dass das 3DS-Spiel Detective Pikachu auf die Nintendo Switch portiert wird.