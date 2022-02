Pokémon Go macht sich als nächstes auf den Weg in die Alola-Region

HQ

Am gestrigen Pokémon-Tag wurden einige Nachrichten aus der Welt der Taschenmonster besprochen. Ein kurzes Teaser-Video verrät uns, dass schon morgen weitere Kreaturen aus der siebten Pokémon-Generation in das Handyspiel Pokémon Go gelangen. Ab dem 1. März tauchen erstmals Exemplare aus der tropischen Inselregion Alola im AR-Hit auf. Dazu gehören die drei Starter-Pokémon aus Pokémon Sonne/Mond (Bauz, Flamiau und Robball), sowie Peppeck, Wuffels und das mystische Pokémon Kapu-Riki.

Quelle: The Pokémon Company