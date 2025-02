Pokémon Go huldigt Schwarz-Weiß mit der Einall-Tour an diesem Wochenende

HQ

An diesem Wochenende, am 1. und 2. März, können Pokémon Go Spieler ein neues globales Event namens Pokémon Go Tour: Unova genießen. Bei dem Event gibt es neue glänzende Pokémon-Formen aus der Einall-Region, wie Meloetta und Victini, sowie Raids für die Legendären Pokémon der fünften Generation, Kyugrem Weiß und Kyugrem Schwarz.

Außerdem könnt ihr am Wochenende zusätzliche Item-Packs im Spiel erhalten, indem ihr den Promo-Code GOTOURUNOVA verwendet.

Die neue Pokémon Go Saison "Stärke und Meisterschaft" beginnt am 4. März und läuft bis zum 3. Juni 2025.

Hast du Lust auf die Einall-Tour in Pokémon Go ?