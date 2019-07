Pokémon Go hat rund 2,36 Milliarden Euro eingespielt

Pokémon Go war der Renner des Sommers 2016, als Millionen Spieler durch die Parks irrten, um Pokémon zu sammeln. Dieses initiale Interesse mag nach drei Jahren abgekühlt sein, doch das heißt noch lange nicht, dass das Projekt auf der Stelle tritt. Laut dem Wirtschaftsmagazin Sensor Tower sei das Spiel auf dem besten Wege, in diesem Jahr die magische Grenze von drei Milliarden US-Dollar zu überschreiten. Aktuell liege der Titel schätzungsweise bei ca. 2,65 Milliarden US-Dollar (umgerechnet sind das 2,36 Milliarden Euro). Spieler aus den USA nehmen ein gutes Drittel dieser Summe ein, dicht dahinter folgt Japan. Rund 54 Prozent dieser Ausgaben sollen von Google Play stammen.

Zum besseren Vergleich nennen die Wirtschaftsspezialisten einige Kennzahlen anderer erfolgreicher Mobile-Titel: Im gleichen Zeitraum konnte Candy Crush Saga 1,86 Milliarden US-Dollar generieren, Clash Royale 2,3 Milliarden US-Dollar und Supercells Clash of Clans mit geschätzten Einnahmen in Höhe von 3,15 Milliarden US-Dollar. Hierbei wird jeweils der chinesische Markt außer Acht gelassen, weil Pokémon Go dort auch weiterhin nicht erhältlich ist.

Erst am Wochenende fand in Dortmund das europäische Pokémon Go-Fest statt, auf dem laut dem Veranstalter 85.000 Besucher aufgetaucht sind. Das Spiel feiert gerade sein dreijähriges Jubiläum, geht ihr noch regelmäßig auf die Pokémon-Jagd?

