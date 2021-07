Pokémon Go Fest 2021 erfreute sich großer Beliebtheit

Am vergangenen Wochenende fand das Pokémon Go Fest 2021 statt, das die Spieler ganz schön herumgetrieben zu haben scheint. Sensor Tower zufolge generierte die App allein am Samstag und Sonntag einen Umsatz von rund 1,75 Millionen Euro, was für das fünf Jahre alte Free-to-Play-Spiel eine ziemlich verrückte Summe ist. Darüber hinaus berichtet Eurogamer, dass insgesamt ca. 1,5 Milliarden Pokémon gefangen wurden (was im Schnitt 93.750.500 pro Stunde sind). Die Trainer haben gemeinsam eine Strecke von 125 Millionen Kilometer überwunden und 900 Millionen Pokéstops gedreht.