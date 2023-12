Pokémon Go feiert Silvester 2024 mit neuen Avatar-Items und Kostüm-Pokémon

HQ

Pokémon Go feiert den Beginn seines achten Jahres auf dem Markt mit einem besonderen Event, das neue Avatar-Gegenstände, neue Kostüm-Pokémon, neue Pakete und mehr hinzufügt. Das Event beginnt am 1. Januar um 10 Uhr und endet am 3. Januar um 20 Uhr Ortszeit.

Zwei brandneue Kostüm-Pokémon, Wackelpuste und Wigglytuff, die ein Band tragen, feiern ihr Debüt und es ist möglich, schillernden Versionen zu begegnen. Daneben werden Hoothoot in einem Silvester-Outfit und Daramuka häufiger in der Wildnis auftauchen. Einige Trainer haben auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, auf Bronzor zu treffen.

Während des Events wird zum ersten Mal ein Daramuka-Hut im Ingame-Shop erhältlich sein und die Karte wird mit einem feierlichen Feuerwerk beleuchtet.

