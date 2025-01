Pokémon Go Das Fest kehrt dieses Jahr nach Paris, New Jersey und Osaka zurück

HQ

Wie erwartet findet das Pokémon Go Fest im Jahr 2025 wieder statt, und für uns hier in Europa werden wir nach Paris jetten, wenn wir an den Feierlichkeiten teilnehmen wollen. Wie von Niantic bestätigt, wird das Pokémon Go Fest 2025 in Osaka, Japan, Jersey City, New Jersey, und Paris, Frankreich, stattfinden.

Er kommt zuerst am 29. Mai in Osaka an und läuft bis zum 1. Juni. Dann jettet das Festival in die USA, wo es vom 6. bis 8. Juni in Jersey City zu sehen sein wird, bevor es schließlich in Paris zur Ruhe kommt, wo man vom 13. bis 15. Juni teilnehmen kann.

Pokémon Go Feste sind Veranstaltungen, bei denen du und deine Freunde euch mit anderen mobilen Taschenmonsterfängern treffen können. Training, Kämpfe, Handel und mehr stehen auf dem Programm, und natürlich wird es im Spiel auch einige spezielle Boni geben.

Planen Sie, die Reise für das Pokémon Go Fest zu machen?