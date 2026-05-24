Pokémon Go bleibt beliebt, aber eine Fortsetzung scheint ausgeschlossen zu sein

HQ

Erinnern Sie sich genau an vor zehn Jahren, als plötzlich Menschenmengen junger Menschen vor Statuen, Wandgemälden und anderen bedeutenden Sehenswürdigkeiten in der Stadt versammelten und gemeinsam mit großer Begeisterung auf ihren Smartphone-Bildschirmen wischten? Der Grund war natürlich Pokémon Go, das tatsächlich am 6. Juni zehn Jahre alt wird.

Es wurde zu einem Phänomen – nicht nur unter erfahrenen Taschen-Monsterjägern, sondern zahllose Menschen aus allen Lebensbereichen probierten das Spiel schließlich aus, was bewies, dass Bewegung und frische Luft absolut Hand in Hand mit Videospielen gehen können. Bis heute ist Pokémon Go weiterhin enorm beliebt, und neue Fans schließen sich ständig an.

Im vergangenen Jahr übernahm der saudische Mobile-Gaming-Riese Scopely Niantic (das Studio hinter Pokémon Go ) für beeindruckende 3,5 Milliarden Dollar. Zum Zeitpunkt der Übernahme versicherten sie jedoch allen, dass infolgedessen keine größeren Veränderungen bevorstanden. Und anscheinend haben sie es wirklich ernst gemeint, denn in einem Interview mit GamesIndustry.biz erklärt Scopely-CEO Ed Wu nun, dass sie anscheinend nie vorhaben, eine Fortsetzung zu veröffentlichen:

"Ich denke, eine Fortsetzung innerhalb eines Franchises ist ziemlich eindeutig nicht das Richtige. Es gibt eine so große Community, weil unsere Spiele überall Teil des Lebens der Menschen sein können, egal wie sie die Welt erkunden. Eine Fortsetzung zu schaffen, die die Community spaltet, ergibt nicht so viel Sinn."

Das bedeutet jedoch nicht, dass es in Zukunft keine weiteren geben wird. Aber wenn und wenn das passiert, wird es etwas völlig Neues sein und daher kein Pokémon Go 2:

"Wenn und wenn wir etwas Neues machen, dann wirklich aus einer anderen Perspektive, aber immer noch mit der Vorstellung, Menschen zu inspirieren, gemeinsam die Welt zu erkunden."

Was hältst du von diesem Ansatz, und ist Pokémon Go 2 etwas, worauf du persönlich hoffst?