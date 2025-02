Pokémon-Geschenke für den 27. Februar bestätigt

HQ

The Pokémon Company hat bestätigt, dass wir im Rahmen der Feierlichkeiten zum Pokémon Day am 27. Januar auch einen Livestream von Pokémon Presents veranstalten werden.

Der Stream läuft um 23:00 Uhr Ortszeit in Japan, was für uns Europäer sehr schön ist, da wir den Stream ab 14:00 Uhr GMT/15:00 Uhr MEZ sehen werden. Für den Stream wurde noch nichts offiziell bestätigt, außer der Tatsache, dass er kommt, und so können wir darüber spekulieren, was wir nächste Woche sehen könnten.

Natürlich sind die Erwartungen an Pokémon-Legenden: Z-A, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, hoch. Es wird wahrscheinlich auch Updates zu anderen bereits existierenden Pokémon-Spielen geben, sowie die Chance auf einige überraschende Enthüllungen. Vielleicht Remakes der 5. Generation?