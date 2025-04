Pokémon Gen 10 soll Gerüchten zufolge exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen

HQ

Mit einer neuen Nintendo-Konsole, die diesen Sommer auf den Markt kam, hofften viele, dass die Pokémon Presents Anfang des Jahres oder sogar eine der vielen Nintendo Direct -Shows, die folgten, einige Informationen darüber enthüllen würden, was die Zukunft der Pokémon-Franchise jenseits der weit verbreiteten Pokémon Legends: Z-A bereithielt. Aber das ist nie der Fall, was bedeutet, dass wir bei Pokémon Gen 10 und allen zusätzlichen Remakes oder anderen Ideen, die The Pokémon Company, Game Freak und andere im Kopf haben, genauso im Dunkeln tappen.

Die Leute von CentroLeaks, die weithin dafür bekannt sind, über Pokémon-Informationen und -Gerüchte zu berichten, haben jedoch ein paar ziemlich große Behauptungen aufgestellt, die auf der nächsten Generation der Taschenmonster-Franchise basieren.

Die erste große Enthüllung ist, dass Gen 10 exklusiv für Nintendo Switch 2 sein wird. Es wird überhaupt nicht auf die aktuelle Hybridkonsole kommen, was bedeutet, dass es hoffentlich viele der technischen und leistungsmäßigen Nachteile verbessern wird, die Pokémon Scarlet/Violet zum einen betrafen.

Andernfalls wird gesagt, dass Gen 10 in einem neuen Gebiet spielen wird, das auf dem griechischen Archipel der Kykladen basiert, was bedeutet, dass wir auf eine Welt vorbereitet sein sollten, die viel offenes Wasser, viel Sonne und Sand und eine große geografische Reichweite hat, die es zu überwinden gilt.

Es wird erwähnt, dass das Spiel auch nächstes Jahr auf den Markt kommen wird, also sollten wir vielleicht damit rechnen, im Laufe des Jahres 2026 Pokémon Presents mehr darüber zu hören, oder vielleicht sogar auf einer Show davor.

Freuen Sie sich auf Pokémon Gen 10 ?