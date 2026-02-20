Pokémon FireRed und LeafGreen werden nächste Woche auf Nintendo Switch-Konsolen veröffentlicht

Was für eine Art, uns morgens zu wecken, was? Pokémon hat bekannt gegeben, dass die klassischen Remakes von 2004 der ursprünglichen Pokémon Red und Green Spiele eine neue Plattform erhalten, da sie nächste Woche auf den Nintendo Switch-Systemen erscheinen.

Die Spiele sind exklusiv zum Download erhältlich und kosten £16,99/$19,99, wenn sie am 27. Februar erscheinen. Die Switch-Versionen von Pokémon FireRed und LeafGreen benötigen 40 MB zum Herunterladen und bieten lokale drahtlose Unterstützung sowie Unterstützung für Kämpfe und Handel.

Die Unterstützung für Pokémon HOME ist in Planung, aber es sieht nicht so aus, als ob sie sofort zum Start verfügbar sein wird. Es ist erwähnenswert, dass es sich im untenstehenden Trailer nur um Ports der alten Spiele handelt und nicht um Remakes, Remasters oder Ähnliches. Dennoch gibt es für nostalgische Fans, die die glorreichen Tage der Kanto-Region noch einmal erleben möchten, kaum bessere Möglichkeiten, sich auszuleben als mit den ursprünglichen Pokémon-Spielen.