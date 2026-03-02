Pokémon FireRed/LeafGreen (Nintendo Switch)

HQ

Pokémon FireRed und LeafGreen sind fantastische klassische GBA-Spiele, die Mitte der dritten Pokémon-Generation erschienen sind, direkt nach Ruby und Sapphire, aber vor Emerald. Diese neue Reise nach Kanto bietet viele Verbesserungen, die für die dritte Generation von Pokémon typisch sind, eine erweiterte Geschichte, neue Begegnungen mit legendären Pokémon und eine neue Möglichkeit, klassische Pokémon zu erhalten, die sonst auf dem GBA nicht verfügbar waren.

Eine nostalgische Reise

Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon sind diese Versionen als Ports für die Nintendo Switch zurückgekehrt, und obwohl das klassische Erlebnis erhalten bleibt und das Gameplay gleich bleibt, fehlen diesen Ports Verbesserungen in der Barrierefreiheit und Anzeigeoptionen. Wir haben unsere nostalgische Reise durch die Kanto-Region sehr genossen: Alles ist immer noch da. Wir müssen alle acht Arena-Abzeichen sammeln, die Pokémon-Liga gewinnen, Team Rockets Pläne durchkreuzen und natürlich alle fangen. Nachdem wir die Pokémon-Liga besiegt haben, erhalten wir das nationale Pokédex und haben die Möglichkeit, alle 386 Pokémon der dritten Generation zu fangen (ohne Rubin, Saphir und Smaragd ist das derzeit unmöglich), und Events, die es uns ermöglichen, Ho-Oh und Lugia zu fangen, wurden sogar zum ersten Mal überhaupt aktiviert.

Als Pokémon-Fan reicht das jedoch nicht aus. Es fühlt sich wie ein "einfacher Port" an und manche Details ergeben wenig Sinn. Während alles, was wir an diesen Editionen geliebt haben, erhalten bleibt und wir sogar mit einem Freund über die drahtlose Verbindung der Nintendo Switch gegen Pokémon kämpfen und tauschen können, führt das Spielen im TV-Modus zu einem pixeligen Bild, das den Text schwer lesbar macht; Es gibt keine Anzeigeoptionen oder Bildschirmfilter. Auch der Online-Modus fehlt, anders als bei anderen GBA-Spielen auf dem Nintendo Switch Online-Dienst, und die Pokémon Home-Kompatibilität dient nur zum Übertragen von Pokémon nach Home, nicht zum Abschließen des Pokédex in FireRed/LeafGreen. Außerdem scheint der Preis von 20 € für ein Spiel mit praktisch keiner Änderung hoch zu sein.

Es schmerzt mich, diese Rezension für ein Spiel geben zu müssen, das Teil meiner Kindheit war, an das ich sehr schöne Erinnerungen habe und das ich gerne auf der Nintendo Switch (im Handheld-Modus) erneut erlebe. Aber ich glaube wirklich, dass es viel besser hätte gemacht werden können, und abgesehen vom Preis hätten Bildschirmfilter, volle Kompatibilität mit Pokémon Home und Online-Funktionen, sodass man sich nicht persönlich mit Freunden treffen muss, um Pokémon zu tauschen und zu kämpfen, diese Ports viel spannender gemacht. Wenn du aber so bist wie ich, Pokémon liebst, mit ihnen aufgewachsen bist und die Originalspiele mit ihrer wunderschönen Pixelgrafik liebst, werden diese Spiele nicht enttäuschen. Du wirst Kanto genauso genießen wie vor 20 Jahren.

