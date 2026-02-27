Pokémon FireRed/LeafGreen Leitfaden: Wie man Suicune, Entei und Raikou fängt

HQ

Die Remakes der ersten Pokémon-Generation erweiterten das Abenteuer über das hinaus, was die alten blauen, roten und gelben Versionen uns erlaubten. In FireRed und LeafGreen erscheinen die legendären Bestien: Entei, Raikou und Suicune, berühmt für ihr Erscheinen in Pokémon Gold, Silver und Crystal. Wenn wir jedoch diese legendären Pokémon fangen wollen, müssen wir mehrere Faktoren berücksichtigen.

Die erste ist, dass sie erst verfügbar sein werden, wenn wir die Hauptgeschichte des Spiels abgeschlossen haben, also die Pokémon-Liga gewinnen müssen. Als ob das nicht genug wäre, erscheinen sie in Form von "Umherstreifenden Pokémon", was bedeutet, dass ihr Standort zufällig ist, und wenn wir sie nicht beim ersten Mal fangen, müssen wir sie mit dem Pokédex aufspüren. Schließlich wird nur eines der drei legendären Bestien erscheinen, und das hängt von den Start-Pokémon ab. Wenn wir Charmander wählen, wird Suicune erscheinen; wenn wir Squirtle wählen, wird Raikou erscheinen; und wenn wir Bulbasaur wählen, wird Entei erscheinen. Mit anderen Worten: Das legendäre Pokémon, das einen Typvorteil gegenüber unserem Starter hat, wird erscheinen.

Vergiss nicht, das Spiel zu speichern, bevor du dich auf die Suche nach diesen Pokémon beginnst, und nimm viele Repels dabei. Der Trick, sie zu finden, ist ganz einfach: Hab ein Level-50-Pokémon als erstes in deinem Team und benutze Repel. Das verhindert, dass wilde Pokémon auf Level 49 oder niedriger erscheinen, während das Repellent verwendet wird, sodass bei der richtigen Stelle (die sich jedes Mal ändert), nur dein legendäres Biest erscheint. Außerdem ist es, da diese Pokémon in der ersten Runde zu fliehen versuchen, wichtig, Mean Look einzusetzen, um ihre Flucht zu verhindern.

Welches legendäre Biest ist dein Favorit?

Werbung: