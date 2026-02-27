Pokémon FireRed/LeafGreen Leitfaden: Alle exklusiven Pokémon in jeder Version

HQ

Bei Pokémon ging es schon immer um Handel. Zwei Versionen, jede mit exklusiven Pokémon, von den häufigsten bis zu den legendären, die auf den Covern der neuesten Teile zu sehen sind. Wenn man wirklich alle erwischen wollte, brauchte man immer einen Freund oder eine andere Konsole mit der anderen Version des Spiels und einem Link-Kabel oder WLAN-Adapter zu Zeiten des Game Boy und Game Boy Advance.

Pokémon FireRed und Pokémon LeafGreen sind jetzt verfügbar, und bei dieser Rückkehr in die Kanto-Region ist es wichtig zu wissen, welche Pokémon für jede Version exklusiv sind:

FireRed-exklusives Pokémon



#23 Ekans



#24 Arbok



#43 Oddish



#44 Düsternis



#45 Vileplume



#54 Psyduck



#55 Golduck



#58 Growlithe



#59 Arcanine



#90 Shellder



#91 Cloyster



#123 Scyther



#125 Elektabuzz



#182 Bellossom



#194 Wooper



#195 Quagsire



#198 Murkrow



#211 Qwilfish



#212 Scizor



#225 Delibird



#227 Skarmory



#239 Elekid



LeafGreen-exklusives Pokémon



#27 Sandshrew



#28 Sandslash



#37 Vulpix



#38 Ninetales



#69 Glockensprout



#70 Weepinbell



#71 Victreebel



#79 Langsamer



#80 Slowbro



#120 Staryu



#221 Starmie



#126 Magmar



#127 Pinsir



#183 Marill



#184 Azumarill



#199 Slowking



#200 Misdreavus



#215 Sneasel



#223 Remoraid



#224 Oktillerie



#226 Mantine



#240 Magby



#298 Azurill



Werbung:

Bevorzugst du Rot oder Grün?

Werbung: