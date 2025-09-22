Pokémon eröffnet einen Pop-up-Store im National History Museum in London

HQ

Besucher des Londoner National History Museum können den berühmten Veranstaltungsort bald mit einigen Pokémon-Leckereien verlassen. The Pokémon Company hat angekündigt, Anfang 2026 einen Pop-up-Store im Museum zu eröffnen, in dem eine Reihe von "speziell entworfenen Produkten" zu ergattern sein werden.

Das Pop-up wird am 26. Januar 2026 eröffnet und bleibt bis zum 22. März aktiv. Dies wird das erste Mal sein, dass ein Pokémon-Pop-up in einem britischen Museum eröffnet wird, und was das Angebot angeht, erfahren wir in einer Pressemitteilung.

"Das Pop-up des Pokémon x Natural History Museum, das mit neuen und exklusiv gestalteten Produkten bestückt ist, wird Kleidung, Schreibwaren, Accessoires, Drucke und einen brandneuen exklusiven Plüsch bieten, die Fans jeden Alters begeistern werden."

Der Haken an der Sache ist, dass man sich für den Eintritt in das Pop-up auch ein kostenloses Ticket besorgen muss, das bereits ab dem 1. Oktober erhältlich ist, was zeigt, dass es, wie für alle Pokémon zu erwarten, eine immense Nachfrage von Besuchern geben wird, das Pop-up zu besuchen.

Die gute Nachricht ist, dass Sie ab Januar 2026 auch Artikel aus dieser Zusammenarbeit im Online-Shop National History Museum ergattern können, während Sie gleichzeitig im Pokémon Center UK eine Auswahl an Goodies erhalten.