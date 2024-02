Pokémon enthüllt ein neues Legenden-Spiel

HQ

Wir haben alle erwartet, dass etwas mit Gen 5 zu tun hat, aber es scheint, dass The Pokémon Company uns den alten Lockvogel gegeben hat, denn anstatt ein Legendenspiel zu bekommen, das sich auf Unova konzentriert, kehren wir stattdessen nach Kalos zurück.

Konkret geht es zurück zur Lumiose City, die sich in einem Stadtsanierungsprojekt befindet. Wir haben im Trailer einen Blick auf einige futuristische Grafiken geworfen, was vielleicht bedeutet, dass dieses Spiel nicht wie Pokémon-Legenden: Arceus in der fernen Vergangenheit spielen wird.

So wie es aussieht, müssen wir noch eine Weile warten, um mehr zu erfahren, aber es ist möglich, dass dieses Spiel etwas mit Unown zu tun hat, da sie während des gesamten Pokémon Presents-Streams neben Pikachu herumschwebten. Außerdem haben wir ganz zum Schluss einen Vorgeschmack auf die Mega-Evolutionsmechanik bekommen, die endlich ihren Weg zurück zu finden scheint.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet: