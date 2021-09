Pokémon - Der Film: Geheimnisse des Dschungels ab 8. Oktober im Netflix-Abo

HQ

Pokémon-Fans außerhalb Japans können sich schon in Kürze den 23. Film der Reihe ansehen, sobald der hierzulande am 8. Oktober via Netflix erscheint. Geheimnisse des Dschungels startete im vergangenen Dezember in japanischen Kinos und konnte dort, trotz der Veröffentlichung während der COVID-19-Pandemie, insgesamt 2,02 Milliarden Yen (oder 15,5 Millionen Euro) einspielen. Im Film begleiten wir Ash mit seinem besten Freund Pikachu auf einem Abenteuer in den Wäldern von Okoya, wo sie dem mythischen Pokémon Zarude begegnen.

Um den Film zu bewerben verschenkt The Pokemon Company ein spezielles Zarude und ein glänzendes Celebi an Spieler von Pokémon Schild/Schwert, die sich vor dem 25. September beim Trainer Club registrieren und dem Erhalt von E-Mail-Werbung zustimmen. Anschließend solltet ihr via E-Mail einen Zugangscode erhalten, das euch Zarude auf Stufe 70 mit der Fähigkeit Floraschild, sowie ein Celebi auf Level 60 mit der Fähigkeit Glücks-Ei zur Verfügung stellt.