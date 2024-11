Pokémon: Das Sammelkartenspiel Pocket hat Berichten zufolge seit seiner Veröffentlichung einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar erzielt

HQ

Pokémon ist nach wie vor eine unbezwingbare Kraft in der Unterhaltungswelt. In weniger als drei Wochen, seit seinem Debüt auf mobilen Geräten am 30. Oktober, hat Pokémon: Trading Card Game Pocket einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar generiert, zusätzlich zu den Gesamteinnahmen von 120 Millionen US-Dollar.

Diese Information stammt von AppMagic (danke, PocketGamer.biz), die behauptet, dass das Spiel das Kunststück sogar am 15. November vollbracht hat, also genau 17 Tage nach dem Start. Das wirklich Verrückte ist, dass der 15. November auch der erfolgreichste Tag in Bezug auf die Einnahmen war, da allein an diesem Tag 8,2 Millionen US-Dollar eingespielt wurden.

Wenn Sie wieder Zweifel daran hatten, dass mobile Spiele die größte und lukrativste Spieleplattform sind, ist dies ein sehr klares Beispiel, da es weniger als drei Wochen dauerte, bis eine digitale Version eines Tabletop-Spiels mehr Geld generierte, als viele Videospiele, abgesehen von den größten AAAs, kosten würden, um sie herzustellen oder jemals davon zu träumen, sie selbst zu machen.

Wie viel höher wird diese Zahl Ihrer Meinung nach vor dem neuen Jahr steigen?