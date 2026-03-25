Pokémon Champions wird in zwei Wochen gestartet

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Das Jahr der Pokémania geht weiter. Nach der Ankunft von Pokémon FireRed und LeafGreen sowie kurz darauf Pokémon Pokopia wurde bestätigt, dass Pokémon Champions bereits in zwei Wochen debütieren wird.

Bereits für einen April-Start bestätigt, sollte das Spiel offensichtlich früher erscheinen als viele erwartet, da der Veröffentlichungstermin auf den 8. April angesetzt ist, wenn der Titel als Nintendo Switch-Titel erscheint und zum Start ein Switch 2 Upgrade Pack bietet, um die visuelle Leistung auf dem Nachfolgesystem in einem kostenlosen Update zu steigern.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Pokémon Champions irgendwann später im Jahr 2026 auf mobilen Geräten erscheinen wird, ohne dass ein Datum genannt wird. Was wir auch wissen, ist, dass der Titel die Integration von Pokémon Home unterstützt, was bedeutet, dass du deine gefangenen Taschenmonster aus anderen Spielen in dieses Projekt mitnehmen kannst, um weiter um den Titel des Champions zu kämpfen und zu jagen.

Abschließend wird uns mitgeteilt, dass einige neue Mega-Entwicklungen in Champions enthalten sein werden, nämlich das Starter-Trio aus Pokémon Legends: Z-A, da Mega Meganium, Mega Emboar und Mega Feraligatr alle vorhanden sein werden. Jedes Pokémon erhält außerdem einige neue Attacken, wie du unten lesen kannst.



Mega Meganium führt die neue Fähigkeit Mega Sol ein, mit der das Pokémon seine Attacken so einsetzen kann, als wäre das Wetter hartes Sonnenlicht.



Mega Emboars Mold Breaker erlaubt es, gegnerische Fähigkeiten beim Einsatz von Attacken zu ignorieren.



Mega Feraligatrs neue Fähigkeit Dragonize wandelt seine Normal-Attacken in Drachen-Attacken um und erhöht deren Kraft um 20 %.



Wirst du in zwei Wochen auschecken Pokémon Champions ?