Pokémon Champions Vielleicht ist es kostenlos, aber es kostet 67 Dollar, wenn du wirklich alles willst, was du kaufen kannst.

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Pokémon Champions erscheint nächsten Monat, zuerst für Nintendo Switch und Switch 2, später für mobile Geräte. Sich auf Kämpfe zu konzentrieren und Trainer dazu zu bringen, der Beste sein zu wollen wie niemand zuvor, Pokémon Champions ist ein Free-to-Play-Erlebnis. Wie bei allen Free-to-Play-Titeln gibt es jedoch einen kleinen Haken, und man kann Geld ausgeben, wenn man möchte.

Die Mikrotransaktionen in Pokémon Champions sehen nicht allzu gravierend aus, wie sie vom YouTuber PanFro Games (von Rasen auf Twitter/X erfasst) beschrieben wurden. Das Starter Pack, das 9,99 $ kostet und eine größere Boxgröße von 30 auf 80, ein exklusives Kampflied, 50 Trainingstickets und 30 Schnelltickets enthält, kann jederzeit gekauft werden, sodass man jederzeit ein kleines Upgrade bekommen kann.

Dann gibt es noch den erwarteten Premium-Battle-Pass, der 6,99 $ kostet und die üblichen Zusatzbelohnungen enthält, die Sie mit dem kostenlosen, regulären Battle Pass nicht einfordern können. Für 49,99 $ erhalten Sie eine 12-monatige Mitgliedschaft, die Ihnen noch mehr Boxen zum Speichern von Pokémon, mehr Kampfteams für einmal, exklusive Missionen und exklusive Lieder bietet.

Nintendo hat das alles bisher noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber PanFro hat das Spiel auf der PAX East gespielt, und auch wenn wir das vielleicht mit Vorsicht genießen wollen, klingt es so, als wäre es beim Release seriös.