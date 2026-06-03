Pokémon Champions erscheint in zwei Wochen auf mobilen Geräten

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Die Pokémon-Firma hat angekündigt, dass ihr auf Pokémon-Kampf fokussiertes Titel, Pokémon Champions, am 17. Juni für Android- und iOS-Geräte erscheinen wird, und zu diesem Anlass startet TPC eine Ingame-Kampagne mit Raichu. Vom Starttag bis zum 2. September erhalten alle Nutzer Raichu, Raichunite X und Raichunite Y direkt in ihrem Posteingang. Mit diesen Steinen kann Raichu zu Mega Raichu X oder Mega Raichu Y weiterentwickelt werden.

Dieses Geschenk beschränkt sich nicht auf die neuen Versionen; es wird auch für Nintendo-Switch-Spieler verfügbar sein. Mit der Einführung der mobilen Version, plattformübergreifender Konnektivität und der Einführung von Mega Evolution zielt Pokémon Champions darauf ab, das Pokémon-Kampferlebnis zu verbessern und zu erweitern und Spieler aller Stufen zu ermutigen, überall und wann sie wollen.

Denk daran, dass du, wenn du Pokémon Champions jetzt spielen möchtest, das tun kannst, wenn du eine Nintendo Switch und ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement hast, da es kostenlos ist (und auch ein kostenloses Update für die Nintendo Switch 2).

Wirst du Pokémon Champions auf dem Handy spielen?