Pokémon Champions erscheint im April 2026

HQ

Auch wenn es vielleicht nicht das Sammeln, Tauschen und Erkunden bietet wie andere Pokémon-Spiele, entwickelt sich Pokémon Champions zum neuen ultimativen Kampferlebnis. Wir wussten, dass es irgendwann dieses Jahr erscheinen würde, aber jetzt haben wir ein festeres Zeitfenster, und es erscheint früher für die Nintendo Switch-Konsolen, als man vielleicht denkt.

Wie im heutigen Pokémon-Livestream zum 30. Jubiläum enthüllt wurde, erscheint Pokémon Champions im April 2026 für die Nintendo Switch und Switch 2. Wenn du keine Nintendo-Konsole besitzt und das Spiel auf einem mobilen Gerät spielen möchtest, wirst du etwas länger warten müssen, da das Spiel später in diesem Jahr geplant ist.

Im Trailer, der im Stream geteilt wurde, konnten wir viele Pokémon-Kämpfe sehen, wobei die neuen Mega-Entwicklungen im Pokémon Legends: Z-A DLC enthalten sind, was vielleicht zeigt, dass diese Mechaniken bleiben werden.